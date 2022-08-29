Canlı yayında ilginç anlar: Kedi, yorumcuyu patiledi

A Spor'da Çiğdem Ceylan'ın sunduğu Sabah Sporu programında ilginç anlar yaşandı.

A Spor'da Çiğdem Ceylan'ın sunduğu Sabah Sporu programında izleyenleri güldüren anlar yaşandı. Canlı yayına bağlanan yorumcu Hüseyin Özkök, evdeki kedisinin hışmına uğradı. Minik kedi, yayın esnasında Özkök'ün ensesine tokat attı. Programın sunucusu Çiğdem Ceylan, o anları sosyal medya hesabından ''Canlı yayında o nasıl patiydi öyle'' sözleriyle paylaştı.