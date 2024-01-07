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Cengiz Ünder kariyer maçını oynadı

Cengiz Ünder kariyer maçını oynadı
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gol olup yağdı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geliyor. 16.00'da başlayan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetiyor.

Sarı-lacivertlilere sezon başında katılan Cengiz Ünder, mücadelenin ilk yarısında 6, 34, 44. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı.

Kariyerinin ilk hat-trickini kaydeden milli futbolcu ikinci yarının 46. dakikasında sahneye tekrar çıktı ve takımının 5. kendisinin ise maçtaki 4. golünü atmayı başardı.

Ayrıca Fenerbahçe, bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında 4 gol atmayı başaran ilk takım oldu. 

Etiketler cengiz ünder kariyer maç
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