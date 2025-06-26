  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Cristiano Ronaldo imzayı attı!

Cristiano Ronaldo imzayı attı!

Cristiano Ronaldo imzayı attı!
Güncelleme:

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden 'Hikaye kaldığı yerden devam ediyor' notuyla yapılan açıklamada, Ronaldo'nun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını ifade edildi.

40 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından sözleşme uzatmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Yeni bir bölüm başlıyor. Aynı tutku, aynı rüya. Birlikte tarih yazalım" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla geçtiğimiz sezon 41 karşılaşmada görev aldı ve 35 kez rakip fileleri havalandırdı.

İHA

text-ad
Etiketler suudi arabistan Al Nassr sözleşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ÖTV düzenlemesiyle hangi araçların fiyatı artacak? ÖTV düzenlemesiyle hangi araçların fiyatı artacak? Soruşturmaların Nostradamus'u Cem Küçük davalık oldu! Soruşturmaların Nostradamus'u Cem Küçük davalık oldu! Zammın yarısı silindi, yarısı kaldı... Akaryakıt fiyatlarına toplam 7,28 TL indirim geldi! Zammın yarısı silindi, yarısı kaldı... Akaryakıt fiyatlarına toplam 7,28 TL indirim geldi! Türk-İş'ten iktidara grev resti: Tarih verip grev kararını açıkladılar! Türk-İş'ten iktidara grev resti: Tarih verip grev kararını açıkladılar! Tatlı Hayat'ın Menekşesi Asuman Dabak'a Amerika'dan ''Nasrettin Hoca'' ödülü Tatlı Hayat'ın Menekşesi Asuman Dabak'a Amerika'dan ''Nasrettin Hoca'' ödülü Milyonlarca kök maaş mağduru emekliye müjde: En düşük emekli maaşına zam geliyor! Milyonlarca kök maaş mağduru emekliye müjde: En düşük emekli maaşına zam geliyor! 18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi! 18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi! Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş ablasına hem güzellikte hem de sahada rakip oldu Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş ablasına hem güzellikte hem de sahada rakip oldu MasterChef'e katılan yarışmacının anlattıkları olay oldu MasterChef'e katılan yarışmacının anlattıkları olay oldu Taksiciler çok kızacak... Mahkemeden Martı TAG kararı Taksiciler çok kızacak... Mahkemeden Martı TAG kararı
Ayşe Ateş'ten duruşmaya damga vuran ifade: ''Hayatta kalmak istiyorsa itirafçı olsun'' Ayşe Ateş'ten duruşmaya damga vuran ifade: ''Hayatta kalmak istiyorsa itirafçı olsun'' Anayasa Mahkemesi engelli araç alımındaki ÖTV istisnasını iptal etti Anayasa Mahkemesi engelli araç alımındaki ÖTV istisnasını iptal etti 42 yaşında olduğuna 42 şahit gereken Bergüzar Korel güzellik sırrını açıkladı 42 yaşında olduğuna 42 şahit gereken Bergüzar Korel güzellik sırrını açıkladı Yöneticisinden hamile çalışanına mide bulandıran tepki: ''Ben sana sevişmek yok demedim mi?'' Yöneticisinden hamile çalışanına mide bulandıran tepki: ''Ben sana sevişmek yok demedim mi?'' Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle baş döndürdü Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle baş döndürdü Bu araçların fiyatı uçacak! ÖTV yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkıyor Bu araçların fiyatı uçacak! ÖTV yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkıyor 835 kilometre menzilli Xiaomi YU7 otomobil piyasasını salladı! 835 kilometre menzilli Xiaomi YU7 otomobil piyasasını salladı! DEM Partili vekil Meclis kürsüsünden Kürtçe beddua etti DEM Partili vekil Meclis kürsüsünden Kürtçe beddua etti Şeyma Subaşı sosyal medyasızlıktan çabuk vazgeçti; dönüşü olay oldu! Şeyma Subaşı sosyal medyasızlıktan çabuk vazgeçti; dönüşü olay oldu! 30 yıldır kayıptı! Trafik kazası geçirince bulundu 30 yıldır kayıptı! Trafik kazası geçirince bulundu