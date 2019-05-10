Çukurova Basketbol 67 - 69 Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çukurova Basketbol'u 69-67 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, final serisinde durumu 1-1'e getirdi. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı, 13 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.

Karşılaşmaya taraftarlarının desteğiyle hızlı başlayan Çukurova Basketbol, maçın başlarında 6 sayılık fark yakaladı: 8-2. Maçta 5. dakikayı da 13-9 önde geçen Mersin ekibi, bu dakikadan sonra Vaughn'u pota altında durdurmakta güçlük çekince farkı koruyamadı. Plum'un da skora katkı vermesiyle kısa sürede toparlanan Fenerbahçe, ilk periyodu 23-20 önde kapattı. Sarı-lacivertlilerde Vaughn, bu periyotta 10 sayı kaydetti.

İkinci periyotta, Fenerbahçe'nin sert savunması nedeniyle boyalı alanda sayı üretmekte zorlanan Çukurova Basketbol, Bone ve Gray'in dış atışlarıyla farkı kapatmaya çalıştı. Zandalisini'nin turnikeleriyle oyundaki üstünlüğünü elinden bırakmayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 34-32 önde gitti.

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Üçüncü periyotta, Vaughn ve Plum ikilisiyle üst üste basketler bulan Fenerbahçe, farkı 6'ya kadar çıkardı: 45-39. Hücum hattında etkisiz bir grafik çizen rakibi karşısında iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe, son periyoda 52-42 önde girdi.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan son çeyrek, karşılıklı basketlerle geçildi. Gray'in üst üste sayılarıyla toparlanan Çukurova Basketbol, bitime 32 saniye kala bu oyuncunun bulduğu 3 sayılık basketle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 67-69. Maçın son saniyelerinde Gray'in atışında top çemberden geri gelince Fenerbahçe karşılaşmadan 69-67 galip ayrıldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aytuğ Ekti, Önder Yılmaz, Aydın Karaçam

Çukurova Basketbol: Bone 16, Gökşen Fitik 8, Pelin Derya Bilgiç 8, Gray 19, Gueye 14, Şaziye İvegin Üner, Mestdagh, Sevgi Uzun 2, Meltem Avcı

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Vaughn 20, Plum 18, Tuğçe Canıtez 2, Zandalasini 12, Ayşe Cora 3, Özge Yavaş 3, Stokes 6

1. Periyot: 20-23

Devre: 32-34

3. Periyot: 42-52

