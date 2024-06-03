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''Türkiye'ye gelip 30 yaş gençleşti'' denmişti, gerçek ortaya çıktı

''Türkiye'ye gelip 30 yaş gençleşti'' denmişti, gerçek ortaya çıktı
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Türkiye'de saç ektirip 8 ameliyat geçiren bir turistin değişimi sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak gerçek çok farklı çıktı.

Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi alanında önemli adımlar atarak, yabancı turistler için cazip bir destinasyon haline geldi. Birçok yabancı, saç ekimi ve estetik operasyonlar için Türkiye'yi tercih ederek, ülkelerine yüklü miktarda döviz bıraktıktan sonra dönüyor.

Sosyal medyada gündem olan olay, Michael isimli bir kişinin İstanbul'da geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştüğüne dair haberin altından bambaşka bir gerçek çıktı.

 

ABD'li turist diye tanıtılan o adamın aslında Engin D. isimli bir Türk vatandaşı çıktı. Engin D., ''Bu haberdeki şahıs ben değilim, ben yüz nakli olmadım, sadece 4 yıl önce burun ameliyatı oldum'' ifadelerini kullandı.

Burun ameliyatı sonrası çekilen fotoğraflarının üzerinde oynama yapılarak internete sızdırıldığını söyleyen Engin D., bu süreçte gelen mesajlar yüzünden çok yıprandığını ve hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Etiketler estetik abd abd'li türkiye
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