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Vatandaştan Sinan Oğan’a tepki: ''Niye gittin yamandın o zaman ?''

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2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylığından çekilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan, Çorum'daki halk buluşmasında kendisine "niye gittin yamandın o zaman" diyerek tepki gösteren vatandaşa “Veremeyeceğimiz hesabımız yoktur” diye yanıt verdi.

2023 yılı Mayıs ayında yapılan seçimlerde Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olan Dr. Sinan Oğan, Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanlığı açılışı için Çorum’daydı. Gazi Caddesi üzerinde bulunan parti binasının açılış törenine katılan Sinan Oğan, burada basın açıklaması yaptı.

Sinan Oğan'ın "Cumhurbaşkanı, seçimlerde adayları söylerken bana gelince onu söylemeye bile gerek yok demişti." demesi üzerine dinleyenlerden biri “Peki, niye gittin yamandın o zaman?" şeklinde karşılık verdi. Sinan Oğan veremeyeceği bir hesabın olmadığı şeklinde sözler sarf etti.

Sinan Oğan, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemesine gelen eleştirilere “Plana Sadık Kal” diyerek yanıt vermişti.

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