De Rossi Roma'dan ayrılıyor

Daniele De Rossi, Roma'dan ayrılacak mı? Roma'nın efsane kaptanı Francesco Totti'nin sezon sonu emekli olacağının açıklanmasının ardından gözler Roma'nın diğer bir efsane futbolcusu De Rossi'ye çevrildi.

Sene sonu Roma ile sözleşmesi sona erecek olan De Rossi, yaptığı açıklamada ''Roma'da kalacak mıyım emin değilim. Gelecek sezonla ilgili ne yapacağıma henüz karar vermedim'' dedi.

33 yaşındaki İtalyan futbolcu 2002 yılından itibaren Roma forması giyiyor. Başkent takımının alt yapısından çıkan De Rossi, başka bir takımda forma giymedi.