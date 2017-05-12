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  4. 12 Mayıs 2017 21:56

De Rossi Roma'dan ayrılıyor

Roma'nın değişilmez futbolcularından Daniele De Rossi, sezon sonu Roma'dan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

De Rossi Roma'dan ayrılıyor
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Daniele De Rossi, Roma'dan ayrılacak mı? Roma'nın efsane kaptanı Francesco Totti'nin sezon sonu emekli olacağının açıklanmasının ardından gözler Roma'nın diğer bir efsane futbolcusu De Rossi'ye çevrildi.

Sene sonu Roma ile sözleşmesi sona erecek olan De Rossi, yaptığı açıklamada ''Roma'da kalacak mıyım emin değilim. Gelecek sezonla ilgili ne yapacağıma henüz karar vermedim'' dedi.

33 yaşındaki İtalyan futbolcu 2002 yılından itibaren Roma forması giyiyor. Başkent takımının alt yapısından çıkan De Rossi, başka bir takımda forma giymedi.

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