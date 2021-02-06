Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam oynanacak derbiyle tarihte 393. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Galatasaray derbisi Kadıköy'de ilk kez seyircisiz oynanacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Fifa Kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

SON DERBİDE GOLSÜZ EŞİTLİK!

Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve 8 galibiyet ile 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Öte yandan Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile son 6 sezonda oynadığı 22 karşılaşmanın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

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İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay - Nazım, Serdar, Szalai, caner - Ozan, Sosa - Osayi, valencia, Mert hakan - Samatta

GALATASARAY: Muslera - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi - Taylan, Belhanda - Emre Kılınç, Arda, Onyekuru - Mostafa Mohamedd.