DG Sivasspor Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor'un golleri 11. dakikada Caner Osmanpaşa ile 88. dakikada Olarenwaju Kayode'den geldi.
Kıırmızı-beyazlılar bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetine imza atmış oldu.
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