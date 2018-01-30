Dursun Özbek'in transferlerine inceleme

Stoke City’ye gitmeye hazırlanan Badou Ndiaye konusunda ortaya çıkan gerçekler sonrası Galatasaray yönetiminde olağanüstü hal ilan edildi. Öyle ki sezon başında Ndiaye için Osmanlıspor’a 7.5 milyon Euro ödeneceği açıklanırken, anlaşmada 25’er maçlık periyotlar halinde toplam 1.5 milyon Euro’luk bonus verileceği de yazıyordu.

Ancak kulübün kasasından ekstradan 3 milyon Euro daha çıktığının belgelerle saptanması yani Ndiaye’nin gerçek bonservis maliyetinin 12 milyon Euro (55 milyon TL) olması, Başkan Mustafa Cengiz ve ekibini hem şok etti hem de harekete geçirdi.



Başkan talimatı verdi



Buna göre sezon başında yapılan tüm oyuncu transferleri derhal inceleme altına girecek. Başkan Mustafa Cengiz’in gerekli talimatları verdiği öğrenilirken, Belhanda (8 milyon Euro), Maicon (7 milyon Euro), Fernando (5 milyon 250 bin Euro), Feghouli (4 milyon 250 bin Euro), Mariano (4 milyon Euro) ve Gomis’in (2.5 milyon Euro) kulüplerine ödenen bonservis bedelleri tek tek mercak altına alınacak.



Tüm transferlerin incelenmesinin ardından ise Galatasaray Yönetimi’nin detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.