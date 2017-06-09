Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara’da gerçekleştirilen TFF Olağan Genel Kurulu Toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Transfer çalışmalarına değinen Özbek, mali yapılarına uygun ve Galatasaray’a yakışır seviyede transferler yapmak istediklerini, gündemlerinde 5-6 civarında oyuncu olduğunu ama şu anda neticelendirilmiş herhangi bir transferin olmadığını söyledi.

Arda Turan’ın gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasına ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlandıran Özbek, konuyu çok detaylıca bilmediğini ve bu konunun milli takım sorunu olduğunu söyledi.

Arda Turan’ın Galatasaray’a kiralanması iddialarına ilişkin de açıklamada bulunan Özbek, Barcelona ile böyle bir temaslarının olmadığını ifade etti.

Transfer konusunda basın mensuplarına bilgi veren Özbek, “Transfer için yaklaşık 2 ay önceden çalışmalarımıza başladık. Tudor’un verdiği rapor çerçevesinde ve scout ekibinin incelemesi sonucunda bize sunulan raporda yönetim şuanda çalışmalarına devam ediyor. Çok inceliyoruz. Mali yapımıza uygun, Galatasaray’a yakışır seviyede transfer sezonu yaşamak istiyoruz. Neticelendirilmiş herhangi bir transfer yok. Gündemimizde 5-6 civarında bir oyuncu listesi var. Görüşmeler devam ettiği için kesin neticenin şuanda ne olduğunu söylemek mümkün değil” dedi.

“Sneijder için bir teklif var mı?” sorusuna Özbek, “Zenit’ten şu ana kadar gelmiş bir teklif yok. Sneijder hala bizim oyuncumuzdur ve önemli yıldız bir oyuncumuzdur. Bu konuda bize gelen herhangi bir transfer teklifi yok” cevabını verdi.

Bruma konusunda ise görüşmelerin henüz nihayete ermediğini bildiren Özbek, yakın zamanda bir sonuç alacaklarını kaydetti.