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Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tutarken görüntülendi

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Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tutarken görüntülendi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Dusan Tadic, İstanbul’a çabuk alıştı.

Sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibi Ajax’tan kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki Sırp futbolcu, hafta sonu İstanbul Boğazı’na giderek oltayla balık tuttu.

Tadic’in eşi Dragana Vukanac’in paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İHA

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Dusan Tadic
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