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Efsane futbolcu Manuel Neuer'den hayranlarını kahreden haber

Efsane futbolcu Manuel Neuer'den hayranlarını kahreden haber
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Bayern Münih'in ve dünya futbolunun efsane kalecileri arasında yer alan Manuel Neuer, cilt kanserine yakalandığını açıkladı.

Bayern ve Almanya Milli Takımı'nın değişilmez oyuncularından olan Manuel Neuer, üzücü haberi sevenleriyle paylaştı. Alman basınına konuşan tecrübeli file bekçisi cilt kanseri olduğunu açıkladı.

"3 KEZ AMELİYAT OLMAK ZORUNDA KALDIM"

3 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Neuer, "Cilt kanserinden dolayı yüzümden üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım. Artık güneşe çıkamıyorum" dedi.

FUTBOL HAYATI TEHLİKEDE Mİ?

Alman kaleci ayrıca, "Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum." açıklamasını yaptı. Bu olay sonrasında Almanya Ligi'nde gündüz oynanacak maçlarda Manuel Neuer'in forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.

ALMANLAR AÇIKLADI: "ENGEL DEĞİL"

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Neuer'in hastalığının spor yapmasına engel olmadığını duyurdu. Tecrübeli kalecinin şu anda sahalardan uzak kalmasının sebebinin ise omuz sakatlığı olduğu açıklandı. Son maçta kadroda olmayan Neuer için çıkan dedikoduların bu sebepten olduğu duyuruldu.

BU FOTOĞRAF EFSANE OLMUŞTU

2015 yılında Messi ve Ronaldo'nun yanında Ballon D'or ödülüne aday gösterilen Neuer, bu efsane fotoğrafla birlikte gündem olmuştu.

Etiketler Manuel Neuer futbol
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