Efsane stadyum satılıyor !

Fulham’ın Pakistan asıllı ABD’li sahibi Shahid Khan, İngilizlerin efsane stadı Wembley’i satın alman için İngiltere Futbol Federasyonu ile görüşmelere başladı. İngiltere’nin milli maçlarını oynadığı ve şu anda stadı yapım aşamasında olan Tottenham’ın kullandığı Wembley için yaklaşık 1 milyar euro ödemeye hazırlanan Shahid Khan, federasyon ile anlaşmaya yakın…

İngiltere’de milli maçlar dışında Federasyon Kupası finallerinin de oynandığı efsane stadyum Wembley’i satın almak için İngiltere Futbol Federasyonu’na başvuran Shahid Khan’a olumlu yanıt geldi. Federasyon ile pazarlıklara başlayan Shahid Khan’ın, yaklaşık 1 milyar euro ödeyerek Wembley’in sahibi olmaya yakın olduğu öğrenildi. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada “Wembley Stadyumu’nu Fulham takımının sahibi Shahid Khan’a satmak için anlaşmaya oldukça yakınız” denildi.

İki taraf tarafından yapılan anlaşmada Wembley Stadyumu’nun İngiltere Milli Takımı maçları ve Federasyon Kupası finallerine ev sahipliği yapmaya devam edeceği belirtildi. Ancak Fulham, Wembley Stadyumu’nun yeni sahibi olursa, şu anda stadyumu yapım aşamasında olan Tottenham Hotspur takımının ne yapacağı merak konusu oldu.

Aynı zamanda Amerikan Ulusal Futbol Ligi’nde (NFL) mücadele eden Amerikan futbolu takımı Jacksonville Jaguars’ın da sahibi olan Shahid Khan, NFL maçlarını da Wembley’e taşıyacak. Eğer Shahid Khan planlarını hayata geçirmeyi başarırsa, Jacksonville Jaguars NFL maçlarını ABD dışında oynayan ilk takım olarak tarihe geçecek.