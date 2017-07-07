El sıkışmayı unuttu, 4 maç ceza aldı !

Çin Milli Takımı’nın da kaptanı olan Zheng Zhi’ye Çin Futbol Federasyonu CFA’dan ilginç ceza… Ligin lideri Guangzhou Evergrande’nin de kaptanı olan Zheng Zhi, 4-3 yenildikleri Tianjian Quanijian maçı sonrası takımı hakemler ve rakiple ek sıkışmaya getirmediği için CFA’dan 4 maç ve yaklaşık 5 bin 200 euro ceza aldı.

13 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybeden Guangzhou Evergrande’nin Çin Ligi’nde 6 şampiyonluğu, ASla Şampiyonlar Ligi’nde de iki kupası bulunuyor.Guangzhou Evergrande kulübü de bu hareketinden dolayı kaptanına 13 euro para cezası verildiğini, ayrıca takımın menajeri Che Guanning’e de maaş indirimi cezası uygulandığını duyurmuştu.

Çin Futbol Federasyonu, son dönemde futbolcuların saha içi davranış ve hareketlerini de yakında takip ediyor. Shanghai SIPG’de oynanan Brezilyalı Oscar 8, bu cezayı eleştiren Andre Villas-Boas ve Brezilyalı santrafor Hulk ikişer maç ceza almıştı.Ayrıca Burak Yılmaz da başka bir olaydan 5 maç cezaya çarptırılmıştı.