  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 28 Temmuz 2017 19:59

Emre Çolak şova devam ediyor !

İspanya La Liga ekibi Deportivo La Coruna'da forma giyen milli futbolcu Emre Çolak hazırlık maçında iki gol birden attı.

Emre Çolak şova devam ediyor !
A+ A-

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Deportivo, hazırlık maçında Racing Ferrol’u 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Emre Çolak 10. dakikada gol perdesini açarken, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkıp takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı. Deportivo’nun diğer golünü Juanfran ile kendi kalesine Da Lama kaydetti.

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbol ile Deportivo’nun en iyi futbolcuları arasında gösterilen Emre, sezon öncesi performansıyla da yeni sezonda yine takımının en büyük kozu olacağını gösterdi.

emre çolak , Deportivo La Coruna
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM