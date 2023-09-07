Erden Timur gerçekleşmeyen 2 transferi açıkladı

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Shakhtar'dan bir başvuru yok. Ama bir başvuru olacaktır diye düşünüyorum. Tazminat anlamında herhangi bir olumsuzluğun yaşanacağını düşünmüyorum. Düşük bir risk var. Tete için tazminat çıkarsa da bunu sözleşmeye de yazdık. Tete'den mahsup edilecek.

Suudi Arabistan realitesi sonrasında transfer stratejimizde değişikliklere gittik. Transferde imza paraları dahil 30 milyon euro harcadık.

Görüştüğüm oyuncuların %90'ının önem verdiği şey para değil. Zaten çok para kazanmış oyuncular. Aradaki 3-5 milyonluk farkı önemsemiyorlar. Samimi ortamı bulamıyor. Bulunca da sizi tercih ediyor. Böyle olunca da daha düşük bonservisle alabiliyorsunuz.

Yabancı transferini kapattık. Ufak bir ihtimal, çok güzel bir yerli oyuncu bulursak öyle bir hamle yapabiliriz. O da fırsat transferi ya da bir pozisyonu güçlendirmek anlamında olabilir. Çoğunlukla kapattık diyebiliriz.

Taraftarların bu baskısı, yönetimi popülizme iter. İstifa ederim ama popülizm yapmam.

Amrabat ve Vecinho ile anlaşmıştık

Sofyan Amrabat ile büyük ölçüde anlaştık. Fiorentina ile de bir noktaya gelebilecek düzeydeydik. Çarşamba akşamı Manchester United geldi ve oyuncu da eskiden söylemişti, eski hocası da oradaydı... Çok büyük takımları reddederek bizi bekledi ama olmadı.

Okan Hoca 6-8 istedi. Tanguy Ndombele daha 8 bir oyuncu. Matías Vecino ile konuştuk ve kulübüyle anlaştık. 23:30 gibi Maurizio Sarri transfere onay vermedi. Hatta tepki gösterdi. Tottenham'ın olması avantajdı, onlar hep yüksek tuttar rakamı ama sonra düşürür. Davinson Sanchez konusunda da cumartesi günü aramızda büyük fark vardı. Transferin yapılamayacağını düşünüyorduk. Hatta Okan Hoca'ya da olmayacağını söyledik. Davinson'un da son senesiydi. 3. stoper olarak oynatacaklarını düşündük. Son blöf mü, gerçek mi ortaya çıkıyor. Biz de 1,5 milyon € rakamı yükselttik. İki aydır görüşüyoruz. 25'ten başladı. Baya bir süre 16'da durdular.