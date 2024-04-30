Erling Haaland, Clash of Clans'a ortak oldu

Manchester City'nin önemli oyuncularından Erling Haaland, dünya genelinde popüler olan Clash of Clans ile işbirliği anlaşması imzaladı.

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City Norveçli golcüsü Erling Haaland, global olarak popülaritesi olan ünlü strateji oyunu Clash of Clans'in tanıtım filminde görüldü.

Aktarılan bilgiye göre Haaland, oyun ile bir ortaklık anlaşması imzaladı

Haaland'ın bu anlaşma ile oyuna eklendiği ve oyunda özel bir Haaland karakterinin olduğu belirtildi.

CLASH OF CLANS NEDİR?

Finlandiya merkezli oyun şirketi Supercell tarafından türetilmiş olan çok oyunculu, gerçek zamanlı, ücretsiz, çevrimiçi strateji oyunudur.

Oyun iOS platformunda en çok kazananlar listesine girmiştir. 2013 yılının ilk yarısında, şirket satışlardan ortalama olarak günde 2,4 milyon dolar gelir elde etmiştir.