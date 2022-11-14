Erling Haaland'a ilginç teklif
İngiltere 7. Lig takımı Ashton United, Dünya Kupası arasında 28 günlüğüne Haaland'ı kiralamak için Manchester City'ye teklifte bulundu.
İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United, Erling Haaland'ı Dünya Kupası arasında kiralamak için Manchester City'ye teklifte bulundu.
22 yaşındaki forvet oyuncusu ülkesi Norveç'in Dünya Kupası'na katılamaması nedeniyle Katar'a gidemedi.
İngiliz kulübün paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı;
- Arkadaşlar, biz ciddiyiz. Cevap bekliyoruz.
- Web sitemiz çöktü.
- Haaland'ı formda tutmak istiyoruz, golf oynamasından iyidir.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol