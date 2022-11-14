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Erling Haaland'a ilginç teklif

Erling Haaland'a ilginç teklif
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İngiltere 7. Lig takımı Ashton United, Dünya Kupası arasında 28 günlüğüne Haaland'ı kiralamak için Manchester City'ye teklifte bulundu.

İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United, Erling Haaland'ı Dünya Kupası arasında kiralamak için Manchester City'ye teklifte bulundu.

22 yaşındaki forvet oyuncusu ülkesi Norveç'in Dünya Kupası'na katılamaması nedeniyle Katar'a gidemedi.

İngiliz kulübün paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı;

- Arkadaşlar, biz ciddiyiz. Cevap bekliyoruz.
- Web sitemiz çöktü.
- Haaland'ı formda tutmak istiyoruz, golf oynamasından iyidir.

Etiketler Erling Haaland
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