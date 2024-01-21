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Eski Fenerbahçeli Attila Szalai'nin yeni adresi belli oldu

Eski Fenerbahçeli Attila Szalai'nin yeni adresi belli oldu
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Attila Szalai, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg'a kiralandı.

Freiburg, Hoffenheim forması giyen Attila Szalai'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Freiburg'un sportif direktörü Klemen Hartenbach, "Mevcut durumumuz için çok iyi bir çözüm bulduk. Attila, uluslararası deneyime sahip ve bize hemen yardımcı olacaktır. Birlikte geçireceğimiz zamanı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

 "EURO 2024 İÇİN BÜYÜK HAYALLERİM VAR"

Attila Szalai ise, "Bu yıl Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için büyük hayallerim var ve bunun için elimden geleni yapacağım. Yeni arkadaşlarımla tanışmak ve Freiburg'ta yaşayacağım zorlukları sabırsızlıkla bekliyorum" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'den yaz aylarında Hoffenheim'a giden 26 yaşındaki Szalai, Alman ekibinde sadece 5 maçta süre bulmuştu.

Etiketler fenerbahçe atilla yeni adres
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