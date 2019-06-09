Evkur Yeni Malatyaspor'da Adil Gevrek yeniden başkan seçildi

Evkur Yeni Malatyaspor’da yapılan 4. Olağan Seçimli Kongre sonucu başkanlığa yeniden Adil Gevrek seçildi. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştiren kongrede Divan Başkanlığını Naci Şavata yaptı.

Kongrede söz verilen Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, 5 yıl içerisinde Malatya futbolunun iyi yerlere geldiğini ifade ederek, "Yönetim kurulu için bazı arkadaşlarımız kırılmış olabilir. Bu mutlaka olmuştur. Kırılmak, gönül koymak olabilir ama olmadım diye de farklı hesaplara girmek kabul edilir olmaz. Eğer biz bir aile isek o arkadaşların da olsa olmasa da desteğini vermesi lazım. Bugün Süper Lig’de çok iyi bir konumdayız. Siyasilerimiz, taraftarımız ve yönetimimiz olarak biz hep birlikte Yeni Malatyasporuz. Bir teşekkürü de bu süreçte takımın en zor gününde görevden kaçmayan, çıkıp görevini en iyi şekilde yapan sportif direktörümüz Ali Ravcı ve ekibine ediyorum. Buraya her kardeşimiz aday olabilir. Olması da lazım bu demokrasinin vazgeçilmezidir. Ama şunun da altını çizerek söylemek istiyorum, biz buraya gelirken bu kulübün bir tüzüğü vardı. Biz tüzük kurallarına uymaya çalıştık ve burada divan başkanımız, divan üyelerimiz ile birlikte şahısım ve arkadaşlarım olarak sanki bir şeyleri engellemişiz gibi gösterdiler. Bu algının hiçbir aslı yoktur. Kulübün tüzüğüne bakıp, okursanız görürsünüz. Ama şunu da söylemekten geri durmayacağım. Biz buraya gelirken inanın yönetici bulmak için kapı kapı dolaştık. Buraya yönetici bulmak için çok ciddi çabalar harcadık ve inanın adam kimseyi bulamadığım içim listeye kendi arkadaşlarımı yazmak zorunda kaldım. Böyle bir dönemden geçtik. Şimdi bir başarı var. Yönetimdeki arkadaşlarım ve tüm Malatya’nın başarısı var. Tabi büyük taraftarımızın da çok büyük desteği oldu. Bizi bazen çok üzen şeyler de oldu. Protesto haktır, eleştiri haktır. Bunlar olacak ki güçlü olalım. Ama bazı şeyler vardır ki, bunlar ne haktır, ne ahlaktır, ne de insanlıktır. Çünkü beşinci olmuş bir takımın, UEFA’ya giden bir takımın bir grup tarafından organize edilmiş şekilde, bunlara taraftar demeyeceğim, bizi protesto ettiler. Bunların amacını çok iyi biliyorum" dedi.

OSMAN GÜDER: YENİ MALATYASPOR DA BİZİM ORTAK DEĞERİMİZDİR

Kongrede söz alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Evkur Yeni Malatyaspor’un şehrin ortak paydası olduğunu ve herkesin destek olması gerektiğini söyledi. Güder, “Dördüncüsünü düzenlediğimiz seçimli olağan kongremiz Malatya’mıza hayırlı olsun. İnsanları bir arada tutan ortak değerler vardır. Yeni Malatyaspor da bizim ortak değerimizdir. Biz belediyeler olarak bugüne kadar Malatya’mızın ortak değeri olan Yeni Malatyasporu’muza sahip çıktık. Bundan sonra da ortak değerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

MEHMET ÇINAR: BİZ BÜYÜK BİR CAMİA VE AİLEYİZ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da bundan önce oluğu gibi bundan sonra da desteklerinin süreceğini belirterek, “Adil Gevrek’i ve şahsında yönetimini tebrik ediyorum. Bu sene gerçekten büyük başarı elde ettiler. Kulübün spor tesisleriyle ilgili bir proje hayata geçireceğini ilk duyduğumda çok memnun oldum. Daha sonra detaylarına bakınca daha da mutlu oldum. Umarım bu proje bir an önce hayata geçirilir. Biz büyük bir camiayız, büyük bir aileyiz. Bu futbol ailesinin de altyapısının güçlü olması lazım. Bölgemizden kendi sporcularımızı çıkarmamız lazım. Bu anlamda atılan bu adımı destekliyorum" ifadelerini kullandı.

SELİM PİLTEN: ALINAN BAŞARILARDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten de yapılan kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Ligi beşinci bitirerek, sezon boyunca bizi müthiş bir şekilde heyecanlandıran bir performans sergileyen ve 16 yıl sonra Avrupa’ya gitmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ve gururlu kılıyor. Bu gururumuzda emeği geçen başkanımız Adil Gevrek’e, yönetimine, futbolcularına ve teknik heyetine herkese teşekkür ediyorum. Bu arada 3. Lige yükselen Yeşilyurt Belediyespor’umuzu da tebrik ediyorum" dedi.

MEHMET FENDOĞLU: GEREKİRSE BİRİLERİNİN YAKASINA YAPIŞIRIZ

Daha sonra söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ise yönetimi alınan başarılardan dolayı tebrik ederek, kongrenin hayırlar getirmesini diledi. Fendoğlu, "Başkanımızın da söylediği gibi dün kalabalık bir heyetle stadyumun oradaki 105 dönümlük yeri alabilirsek güzel bir tesis yapacağız dedi. Ben de bugün öğrendim. Sadece görüntü vermekle bu iş olmuyor. Gerekirse birilerinin yakasına yapışır ve o arsanın verilmesine dair uygunluk varsa alır Malatyaspor’a veririz. Ben şimdiden yeni oluşacak yönetime yeni dönemde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ve daha sonra seçime geçildi. Tek liste halinde gidilen kongrede Adil Gevrek 132 oyla yeniden başkan seçildi. Gevrek, mazbatasını Divan Başkanı Naci Şavata’nın elinden aldı.

Adil gevrek başkanlığındaki Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Selim Pilten, Aziz Yalçınkaya, Burak Çakır, Erdal Gündüz, Suat Tekin, Gökhan Çelik, Nusret Çaylak, Mehmet Koçyiğit, Hakkı Çelikel, Mehmet Coşar Gömüç, İlhan Çelebi, Bilal Elmas, Yüksel Demirkol, Ahmet Topdağ.

