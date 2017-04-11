Fenerbahçe Vagner Love'u istiyor
Igor Tudor ve futbolcular birbirine girdi iddiası
Melo'dan, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a mesaj
Arsene Wenger'e yaylım ateşi: ''Git artık yeter''
Arsene Wenger'e yaylım ateşi: ''Git artık yeter''
Lyon-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu !
Lyon-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu !
Şok skandal ortaya çıktı ! Federasyon...
Şok skandal ortaya çıktı ! Federasyon...
Tolgay Arslan sürprizi ! Plan ortaya çıktı...
Tolgay Arslan sürprizi ! Plan ortaya çıktı...
Advocaat, Abdullah Avcı'dan daha keyifliydi
Advocaat, Abdullah Avcı'dan daha keyifliydi
Ne oldu sana Semih Kaya ! Şaç baş yoldurdu...
Ne oldu sana Semih Kaya ! Şaç baş yoldurdu...
Yusuf Yazıcı için flaş açıklama: ''Avrupa'ya...''
Yusuf Yazıcı için flaş açıklama: ''Avrupa'ya...''
Adebayor 6 yıl sonra hat-trick yaptı !
Adebayor 6 yıl sonra hat-trick yaptı !
  1. 11 Nisan 2017 14:28

Eyüpspor'da taciz skandalı

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Eyüpspor'da antrenör Oktay O.'nun lise öğrencisi oyuncuları taciz etmesi bir anda ortalığı karıştırdı.

Eyüpspor'da taciz skandalı
A+ A-

İstanbul'da Türkiye futbol Federasyonu (TFF) Esenlik Çocuk Koruma Projesi'ne bağlı Eyüpspor kulübüne devam eden üç çocuğun ailesi, polise başvurarak antrenör Oktay O.'nun çocuklarını taciz ettiğini ihbar etti. Lise 1 öğrencisi 15 yaşındaki Y.B. ifadesinde "Antrenör Oktay O. bize cinsel içerikli mesajlar atıyordu. Kulüpte sapıkça hareketleri vardı. Aileme yaşadıklarımı anlattım" dedi.

Diğer mağdurlar H.D. ve F.C., arkadaşına benzer ifadeler vererek, antrenör tarafından tacize maruz kaldığını beyan etti. Antrenör Oktay O. ise ifadesinde, yakın zamanda babasının vefat ettiğini ve üzüntü içerisinde olduğunu anlattı. Anksiyete (Kaygı Bozukluğu) hastası olduğunu belirten Oktay O., "Hastalığım tetiklendi. Daha önce böyle bir olay yaşamadım. Yaptıklarım için çok üzgünüm Kendimde değildim" dedi. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen Oktay O., hakkında cinsel taciz suçundan iddianame düzenlendi. Antrenörün mağdur çocuklara pornografik resim ve videolarla, cinsel içerikli mesajlar attığı tespit edildi.

Sabah

cinsel istismar , eyüpspor , taciz skandalı , taciz