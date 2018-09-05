Fabian'dan olay sözler ! "Kandırdılar..."

Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Marco Fabian'ı kadrosuna katmaktan vazgeçmişti. Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Comolli, Meksikalı oyuncunun gerçekleşmeyen transferi için, "Fabian transferinde kulübün çıkarları nedeniyle belli bir noktada durma kararı aldık" şeklinde görüş belirtmişti.

"Bu şekilde transfer olamazdım"

Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Marco Fabian ise Alman basınına Fenerbahçe'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

29 yaşındaki futbolcu, "Bana ihanet ettiler. Beni kandırdılar, suçu bana yüklediler ama bu çok anlamsız. İmzaya 5 dakika kala bazı şeyleri değiştirdiler. Bu doğru değil. Bu şekilde transfer olamazdım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den resmi 'Fabian' açıklaması