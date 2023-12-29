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Fatih Portakal'dan Süper Kupa skandalıyla ilgili çok sert yorum

Fatih Portakal'dan Süper Kupa skandalıyla ilgili çok sert yorum
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Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finaline Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesi büyük tepki çekerken Fatih Portakal yaşanan olayla ilgili çok sert ifadeler kullandı.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı öncesi yaşananlar büyük tepki çekti. Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan gazeteci Fatih Portakal da çok sert ifadelerle yaşananları eleştirdi.

Portakal, "Bu pankartla çıkılmasına izin verilmezse tam bir rezalet. Yurtta sulh cihanda sulh. Atatürk'ün dünyaya bıraktığı en veciz sözlerinden biri budur. Gerçekten bu pankartla çıkılmasına izin verilmediyse onlara da lanet olsun. Suudi Arabistan'da yaşananlar tam bir rezalet. Benim anladığım şu. İstiklal Marşı'ndan da bir fırtına kopmuş, bilmediğimiz çok şey var. " dedi.

Portakal, " Atatürk'ün ismi pazarlık malzemesi yapıldıysa o pankart pazarlık konusu yapıldıysa lanetliyorum sizi" ifadelerini kullandı.

Etiketler fatih portakal süper kupa final arabistan
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