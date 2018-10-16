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  4. 16 Ekim 2018 18:18

Fatih Terim 2022'ye kadar Galatasaray'da !

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in sözleşmesini 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzattığı.

Fatih Terim 2022'ye kadar Galatasaray'da !
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Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 22 Aralık 2017'de dördüncü kez takımın başına geçen deneyimli teknik adamın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Başkan Dursun Özbek döneminde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fatih Terim, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'ı çalıştıracak.

Başkan Mustafa Cengiz'in görev süresinin sonuna kadar devam edecek sözleşme, 2021-2022 sezonunun sonunda son bulacak. 

BeinSports

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