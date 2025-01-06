Fatih Terim Al Shabab kariyerine galibiyetle başladı

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Fayha'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Terim'in gol sevinci sosyal medya gündem oldu.

Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Shabab, sahasında Al Fayha ile karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde Al Shabab takımının başına geçen Fatih Terim, ilk resmi maçına çıkarken galibiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım 2. dakikada Podence'in golüyle 1-0 öne geçerken, Hamdallah 26. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Al Fayha'da Mokher Al-Rashidi 88. dakikada fileleri havalandırırken karşılaşma da bu golle sona erdi. Fatih Terim'in öğrencileri adını yarı finale yazdırdı.

"ALLAHU EKBER" DİYEREK SEVİNDİ

Fatih Terim'in gol sevinci sosyal medyada gündem oldu. Terim'in, ''Gol. Allahu Ekber'' diyerek sevindiği görüldü.



Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında 10 Ocak Cuma günü Al Ahli Jeddah'a konuk olacak.