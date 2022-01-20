Fatih Terim maskeli taraftar maça damga vurdu

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçına bir taraftar maça damga vurdu

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'a mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Domenec Torrent'in öğrencileri bu maçı yenip taraftarlarını mutlu etmek istiyordu. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası taraftarlar ikiye bölünmüştü. Bir taraf bu ayrılığı doğru bulurken, diğer taraf da Fatih Terim'e destek vermeye devam etti.

MAÇ ÖNCESİNE DAMGA VURAN MASKE

Bir Galatasaray taraftarı Kasımpaşa maçı öncesi tribünde Fatih Terim maskesi taktı. Kameraların kendisini göstermesinin ardından sosyal medyada gündem olan bu fotoğraf çok konuşuldu.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)