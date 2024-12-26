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  4. Fatih Terim sürpriz bir takımla yeşil sahalara geri dönüyor!

Fatih Terim sahalara geri dönüyor

Fatih Terim sahalara geri dönüyor
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Suudi Arabistan basını, Al Shabab'ın teknik direktörlük için Fatih Terim ile anlaşmak üzere olduğunu öne sürdü.

Son olarak Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi  Al Shabab ile anlaşmaya yakın. 

NTV Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan basını, Terim ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığını ve tarafların imza aşamasına geldiğini öne sürdü. 

Habere göre geçtiğimiz sezonu 8. sırada tamamlayan ve bu yıl 23 puanla 6. sırada yer alan Al Shabab, 71 yaşındaki Terim'e resmi teklifini iletti. Fatih Terim'in teklife sıcak baktığı aktarılırken, iki taraf arasında resmi imzaların gelecek hafta atılacağı düşünülüyor. 

Etiketler fatih terim suudi arabistan Al Shabab teknik direktör
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