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Fatih Terim, Suudi Arabistan'da çıktığı ilk lig maçını kaybetti

Fatih Terim, Suudi Arabistan'da çıktığı ilk lig maçını kaybetti
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Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim çıktığı ilk lig maçında Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli'ye 3-2 mağlup oldu.

Suudi Arabistan Pro Lig’inin 14. haftasında Al Ahli ile Al Shabab karşı karşıya geldi. Al Ahli, Ivan Toney’nin 45. saniyede attığı golle Al Shabab karşısında 1-0 öne geçti.

13. dakikada Veiga'nın golüyle ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı ve Fatih Terim'in öğrencileri soyunma odasına 2-0 geride girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Al Ahli, 48. dakikada Balobaid'in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-0'a getirdi.

Al Shabab, 72. dakikada Merih Demirel'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye indirirken, 90+5. dakikada Aljuwayr'ın ağları sarsmasıyla 90 dakikada Al Ahli'nin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Terim, ilk lig maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı ilk maçta Kral Kupası'nda Al Fayha'yı 2-1 yenmişti.

Etiketler fatih terim suudi arabistan suudi arabistan pro lig maç sonucu Al Shabab Al Ahli
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