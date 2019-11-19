  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 19 Kasım 2019 21:08

F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu!

Sezon başında Fenerbahçe'den Belçika Ligi takımlarından Westerlo'ya kiralık olarak transfer olan Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirdi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada genç kalecinin ameliyatı sonrasında rehabilitasyon protokolünün başladığı...

F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralanan genç file bekçisi Berke Özer'in menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri yer aldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , Berke Özer
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM