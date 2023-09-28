Fenerbahçe Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 3.haftasındaki erteleme maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’de çıktığı 5 maçı da kazanan Fenerbahçe, Avrupa kupası nedeniyle ertelenen 3.hafta maçında Başakşehir’i konuk ediyor. Sarı-lacivertli takım mücadeleyi kazanarak yeniden liderlik koltuğuna oturmayı ve galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Başakşehir ise yeni Teknik Direktörü Çağdaş Atan önderliğinde çıkışa geçmek istiyor.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11’LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Berkay, Aleksic, Pelkas, Serdar, Deniz, Piatek

FENERBAHÇE’NİN SON DURUMU

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.

FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK VAR

Ayrıca Fenerbahçe, Başakşehir maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR’DE SON DURUM

Ligde oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Başakşehir, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR’İN EKSİKLERİ

Başakşehir'de erteleme maçının oynanması gereken ilk tarihten sonra transfer edilen 4 isim, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan, bu maçta görev alamayacak.

Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie, İstanbul ekibindeki diğer eksik isimler.

FENERBAHÇE- BAŞAKŞEHİR ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 16 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken, Başakşehir de 33 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe, evinde 1-0, deplasmanda ise 2-1'lik skorla kazandı. Haziran ayında Türkiye Kupası finali de iki ekip arasında oynanırken, kupayı sarı-lacivertliler 2-0’lık sonuçla kazandı.