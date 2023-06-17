Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ibra edildi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda ibra edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Başkan Ali Y. Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yönetim Kurulu üyeleri ve Kongre üyelerinin katılımıyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılıyor.

Başkan Ali Koç açıklamalarda bulunuyor. Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugünkü toplantıdan alınacak çok mesaj var. Verilecek çok da mesaj var. Bu mesajları nasıl kullanacağız? Önemli olan bu. Düzen bugün biraz karmaşık oldu. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar karar aldı, bir 40 kişi daha konuşacak. Onları da dinlemek için sabırsızlanıyorum. Hepimizin canı sıkkın ve söyleyecek bir şeyi var. Söylenen pek çok şeyin haklılık payı da yüksek.

Bir arkadaşımız, tablo böyleyse mali konuların ne önemi var dedi. Sonuna kadar haklı. Altın bulsanız, petrol fışkırsa, gökten para yağsa futbolda başarı olmadığı sürece hiçbir şeyin kıymeti olmadığını hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz. Ben de sizin tarafınızda olsam, bu karşılaştığımız tablo hakkında benzer düşüncelerde olurdum. Şampiyon olamasak da en tepe için mücadele ettiğimizi herkes bilsin.

"FUTBOLDA BAŞARI YOKSA, HİÇBİR ŞEYİN KIYMETİ YOK"

Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe'nin menfaatleri için düşünen biri. Kendisi rakamları açıklamış, eski başkan da açıklama yapmış. Altın bulsanız, Samandıra'dan petrol çıksa... Futbolda başarı yoksa, hiçbir şeyin kıymeti yok. Ben de sizin tarafınızda olsam, sizinle aynı düşüncelerde olurdum.

"KOMBİNLERE DİĞER KULÜPLER GİBİ BİZ DE ZAM YAPMAK ZORUNDAYIZ"

3 Haziran 2018'den bu yana olumsuzluklar yaşadık. 3 Haziran 2018, Euro 4.53... 17 Haziran 2023, Euro %471, Türk Lirası gerilemiş. Bu satın alma gücümüz gerilemiş demek. Kur inanılmaz arttı. Futbolda vergiler arttı. Bilet, kombine gelir kaynakları en önemli gelirimiz. %300 zam nereden çıktı bilemiyorum. %300 diye bir zam yok. Diğer kulüpler gibi biz de zam yapmak zorundayız.

"İHALEYE FESAT KARIŞTI DENECEK SEVİYEDE"

TFF ihaleye fesat karıştırdı denecek seviyede, naklen yayın geliri anlaşması değişti. Yayıncı kuruluşa kızmıyorum. 41 milyon dolar alan Fenerbahçe, 10-12 milyon dolar civarında yayın geliri alıyor.

KULÜBÜN EKONOMİK DURUMU

Stadyum isim sponsorluğu için 2015 yılında alınan 90 Milyon dolar kırdırılarak 72 Milyon dolar alındı, 26 Milyon doları borçlara kullandı, geri kalanı o sezon harcandı. Borç 386 Milyon Euro'ya düştü. Ama bunu taşımamız mümkün değildir. Yeniden yapılandırmanın da ödenmesi mümkün değildir. TL bazından borç 3.2 Milyar TL'den, 7 milyar 686 milyon TL'ye çıktı. UEFA bile bunu anlamakta güçlük çekiyor.

"PARMAK SALLAMA OLAYI, ÜZÜLDÜM"

"Bir arkadaşımız çıktı, parmak sallama olayını söyledi. En üzüldüğüm olay bugün. 10 saniyelik video, öncesini ve sonrasını bilmeden yaptığınız yorumlar beni üzmüştür. İşler ne kadar gergin olursa olsun, aleyhte tezahürat olacak diye son futbolcumuz sahayı terk edene kadar içeri kaçmayan, taraftardan uzak olmayan, sokakta da taraftarla olan bir insanım. 2-3 tane olumsuz örneğiniz varsa, 100'lerce 1000'lerce olumlu örnek veririm. Sosyal medya pompalamasıyla, bir sürü konuda bu yorumların yapılmasına sebep verilmektedir."

"HİÇBİR TAKIM, BİR ÖRGÜT TARAFINDAN HEDEF ALINMIŞTIR"

Bu camianın en büyük rakibi kendisi. Bu camiaya en büyük zarar verenlerin bizler olduğunun kanaatine varırsınız. Fenerbahçe 3 defa şampiyonluğu son hafta kaybetti. 2006'daki kurgulanan Denizli maçı, kurgulanan lig... Dünyanın hiçbir yerinde o maç bitirilmezdi. Dünyada hiçbir takım 6 yılda 3 kez son maç şampiyonluk kaybetmiş. Hiçbir takım, bir örgüt tarafından hedef alınmamıştır.

"TFF'Yİ KURŞUNLAYANLAR BULUNDU AMA FENERBAHÇE'Yİ KURŞUNLUYANLAR BULUNMADI"

"TFF'yi kurşunlayanlar bulundu ama Fenerbahçe'yi kurşunlayanlar bulunmadı. Neden Devlet dibe inmeme konusunda bu kadar rahat? Çünkü bizim camiamızdan bir reaksiyon yok."

"TARAFTAR YASAĞININ NEDENİNİ GÖRDÜNÜZ"

Kayserispor deplasmanında taraftar yasağı yedik. Hepiniz neden olduğunu gördünüz. Ondan önceki maç yanılmıyorsam Kasımpaşa'ydı, stadyumumuzda siyasi sloganlar atıldı. Ertesi gün Beşiktaş maçında da aynısı yaşandı. Yasak sadece Fenerbahçe'ye geldi. Neden sadece Fenerbahçe'ye geldi? Neden Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına giderse ülkede kaos yaratılacak diye mahkeme kağıtlarına girdi?

"SİZ KİME DİŞİNİZİ GÖSTERİYORSUNUZ"

Bana kızıyorsunuz ya dişinizi bize gösteriyorsunuz diye. Siz kime dişinizi gösteriyorsunuz Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde? Eski başkanlar, eski yöneticiler, kamuoyunda yeri olan kişiler...

28 ŞAMPİYONLUK BAŞVURUSU

28 şampiyonluk başvurusu. Geldiğimiz günden beri üstünde çalışıyoruz. 6 Mart 2021'de başvurular yapılmış. 6 mektup, 7 dilekçe... Aradan 2 sene 3 ay geçmiş. Biz sahaya 5 yıldızla çıkınca konu oluyor. Bunun sebebi kurallara isyan etmek değil, bu işin olumlu ve olumsuz bir şekilde çözüme gitmemesine olan tepkimizdir."

"BAŞARI İSTİYORSAK, FENERBAHÇE'NİN HAKLARINI HEP BERABER KORUMALIYIZ"

Neden futbolun paydaşlarının yıllarca konuştuğu hakem hataları, neden hiç Fenerbahçe lehine olmuyor? Neden hep Fenerbahçe aleyhine oluyor? Bunları bir düşünün! Aziz Yıldırım, Ali Koç, gelecek diğer başkanlar... Bunları bugünkü yönetimle alakalı görüyorsanız, diyecek bir şeyim yok. Başarı istiyorsak, Fenerbahçe'nin haklarını hep beraber korumalıyız."

ALİ KOÇ İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçe Olağan Mali Kurulu'nda başkan Ali Koç konuşurken, "Taraftar istifa!" tezahüratları yapıldı.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Aday çıkmayacak bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Değişim isteyenler arkadaşlar neden bir aday çıkmıyor? Fenerbahçe kötü giderken, lokantalarda eğlenenlere sesleniyorum! Çıkartın bir aday! İçinde bulunduğumuz durumdan acı çekiyoruz. Biz bilerek mi yapıyoruz!

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Türkiye’yi hiç bilmeyen bir hocayla yeni sezona başlamanın çok büyük risk olduğuna karar verdik.

Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız."

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi.