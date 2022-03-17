Fenerbahçe Başkanı Ali Koç müjdeyi verdi: 6 ay sonra yabancı hocayla...

Fenerbahçe gençleştirme projesi anlamında Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenlerken törende Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden başladı. 6 genç futbolcusuyla imza töreni düzenleyen sarı-lacivertliler, projelerini hayata geçiriyor. Ali Koç, imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ MÜJDEYİ VERDİ!

Ali Koç, "İyi insan, Atatürk ilke ve inkılaplarına göre sporcular yetiştirmek en önemli önceliğimiz. 4 senedir söylüyorum, en büyük hayalim, minimum 7 sahanın olduğu ve tüm futbolcularımızın bir arada bulunduğu son kalite bir antrenman tesisi. Bunun için de arazi lazım. Araziyle alakalı da güzel bir gelişme oldu. Eli kulağında." dedi.

"ALTI AY SONRA YABANCI HOCAYLA..."

Ali Koç, "İsmail Kartal, altı ay sonra yabancı hocayla çalışacağımız, kaotik bir dönemde takımı aldı. Bunu herkes yapamaz. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun bire süre İsmail hocamızla birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.

"SENEYE BİRLİKTE OLMAMAYA KARAR VERDİK"

Ali Koç, "Berke ile iki tarafında hayrına seneye birlikte olmamaya karar verdik." diyerek ayrılığı duyurdu.

İSMAİL KARTAL SÖZLERİ!

Ali Koç, "İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. İsmail Hoca daha bize çok hizmet edecek. İnşallah devam edebilir." diyerek açık kapı bıraktı.

"ARDA GÜLER'E İYİ PARA ÖDEDİK"

Ali Koç, "Ben nazara inanan biriyim. Arda Güler, inşallah hep güler... İnşallah hiçbir sıkıntı yaşamadan kariyerine devam eder. Arda öyle bedavaya gelmedi, iyi de bir para ödedik." dedi.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

"Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden"

"BİRKAÇ GÜN EVVEL KAYGI VERİCİ KONULUR İÇİN BURADAYDIK..."

Ali Koç, "Birkaç gün evvel kaygı verici konular için buradaydık ama bugün kulübümüzün yarınlarını oluşturacak pozitif bir konu için bir araya geldik. Genç futbolcularımız söz konusu olunca camiamızın heyecanını memnuniyetle izliyoruz." ifadelerini kullandı.

"30 YAŞ ÜSTÜ FUTBOLCULAR..."

Ali Koç, "30 yaş üstü futbolculara en çok süre veren ülke Türkiye... 20 yaş altında da en az süre veren biziz. Gençleşme operasyonuyla beraber artık Fenerbahçe'nin yapacağı kontratlarda ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerektiğini söylüyorduk ve ilerleme sağladık." açıklamasını yaptı.

"11 OYUNCUMUZ A TAKIMLA BERABER İDMAN YAPTI"

Ali Koç, "Antalya kampında akademiden tam 11 oyuncumuz A takımla beraber idman yaptı. Bence Fenerbahçe için bugün tarihi günlerden birisi. Ben normalde masada oturmuyorum törenlerde ama bugün için rica ettim." dedi.

"SÖZLEŞME BİZİM İÇİN PROSEDÜR"

Arda Güler, "İnşallah Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet ederim. Aileme ve hocalarıma üzerimdeki emekleri için teşekkür ederim. Sözleşme prosedür, biz Fenerbahçeliyiz. İyi ki Fenerbahçe" dedi.

"İYİ Kİ FENERBAHÇE!"

Ferdi Kadıoğlu, "Fenerbahçe'ye 4 yıl önce küçük bir çocukken geldim. 64 kilo ve sakalsızdım. Kendimi her geçen gün kanıtlıyorum. Bu sezon benim için müthiş geçiyor. Umarım buradaki tüm arkadaşlarımla birlikte sahada birlikte mücadele edebiliriz. Bu kulüpte maçlar ve kupalar kazanmak istiyorum. Oyunumun da geliştiğini düşünüyorum. Bu sezon performansımın önceki yıllardan üstte olduğunu düşünüyorum. İyi ki Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

"BURASI BENİM EVİM"

Muhammed Gümüşkaya, "Burası benim evim, yuvam. Fenerbahçe'nin kapısından 11 yaşında girdim. Kontratlar formalite icabı. Fenerbahçe'yle, kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım. İyi ki Fenerbahçe." dedi.

"BÜYÜK BİR GURUR DUYUYORUM"

Ertuğrul Çetin, "Bugün burada olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Ben bu kulübe 11 yaşında geldim. Fenerbahçe ile ilgili ne görmek istiyorsanız, bugün karşınızda duruyor. Çok şükür ki Fenerbahçe'de büyüdük. İyi ki Fenerbahçe." açıklamasında bulundu.

"ÇOK GURURLUYUM"

Melih Bostan, "Bu kulübe 12 yaşında geldim. Buraya geldiğimden beri bu forma altında çok mutluyum, çok gururluyum. Küçüklüğümden beri çubukluyla gol atmanın hayalini kuruyorum. Ben de bunun karşılığını çok çalışıp vereceğim. İyi ki Fenerbahçe." dedi.

"FENERBAHÇE'DE OYNAMANIN HAYALİNİ YAŞADIM"

İsak Vural, "Ben sarı-lacivert renklerle doğmuş, sarı-lacivert formalarla büyümüş bir çocuk olarak hep Fenerbahçe'de oynamanın hayalini yaşadım. Dünyanın en büyük taraftarı önünde oynamak için elimden geleni yapacağım." dedi.