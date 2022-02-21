Fenerbahçe Diego Rossi'yi KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Diego Rossi ile bu sezon kiralık, sonraki 3 sezon da satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Diego Rossi ile 21/22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olarak 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi. Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: "SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur."