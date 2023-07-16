Fenerbahçe Dusan Tadic'i resmen açıkladı
Fenerbahçe, Ajax ile sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'in transferinin resmen tamamlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Ajax ile sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'in transferinin resmen tamamlandığını açıkladı.
Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir."
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