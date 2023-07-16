  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe Dusan Tadic'i resmen açıkladı

Fenerbahçe Dusan Tadic'i resmen açıkladı

Fenerbahçe Dusan Tadic'i resmen açıkladı
Güncelleme:

Fenerbahçe, Ajax ile sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'in transferinin resmen tamamlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Ajax ile sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'in transferinin resmen tamamlandığını açıkladı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir."

 

 

 

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Dusan Tadic transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En kötüsünü görmedik! Uzmanlardan korkutan sıcak uyarısı
Vergi zamları sonrası Prof. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken uyarı
Hatay’da orman yangını büyüyor
Türkiye Ümit Özdağ'ın bu iddiasını konuşuyor
2023 yılının en güçlü pasaportları açıklandı
KKTC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını yayınladı
Doğal gaza yüzde 224 zamma ''kısmi'' yalanlama
17 Temmuz haftası burç yorumları
İstanbul'un yanı başındaki tatil cennetine akın: Nüfus 3 binden 200 bine çıktı