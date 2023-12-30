Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza’dan Atatürk paylaşımı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex De Souza sosyal medya hesabından Atatürk'le ilgili bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali, Suudi yetkililerin takımların maça Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya çıkmasına izin verilmemesi üzerine iptal edildi. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe yaptığı ortak açıklamayla müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Yaşananların ardından çok sayıda ünlü isim, eski ve aktif futbolcular Suudi yetkililerin, takımların maça Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya çıkmasına izin vermemesine tepki gösterdi.

"ATATÜRK YOKSA TÜRKİYE DE YOK"

Bu isimlerden biri Fenerbahçe’nin efsanelerinden Alex De Souza oldu. Yıldız isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atatürk’ün fotoğrafına yer vererek “Atatürk yoksa Türkiye de yok” ifadelerini kullandı.

HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDI

Alex’in paylaşımı için sosyal medyada ‘Helal olsun’ yorumları yapıldı. Efsane isim başta Fenerbahçeliler olmak üzere Beşiktaş, Galatasaray’ın yanı sıra tüm takım taraftarlarının takdirini kazandı.