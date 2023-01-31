Fenerbahçe Emre Demir transferini açıkladı

Fenerbahçe Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde transferlerinden sonra Emre Demir transferini de açıkladı.

Fenerbahçe, Barcelona'dan ayrılan genç forvet oyuncusu Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferine ilişkin konuşan Emre Demir: "Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana ‘Fenerbahçe kulübü seni istiyor’ diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım." dedi.

Barcelona B takımı olan Barça Atletic ile 2 maça çıkan Emre Demir, 24 dakika süre almıştı.