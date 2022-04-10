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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi ve muhtemel 11'ler belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi ve muhtemel 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte dev derbi ile ilgili tüm detaylar...

Fenerhabahçe Kadıköy’de Galatasaray’ı ağırlayacak.

Lig’deki son 5 maçında 4 galibiyet alıp 1 kez berabere kalan Fenerbahçe son 2 yılda Kadıköy’de Galatasaray’a karşı oynadığı derbileri kaybetti.

Galatasaray ise Lig’deki son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY SPOR TOTO SÜPER LİG 32. HAFTA DERBİ KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig’in 32. Haftasında yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması 10 Nisan Pazar günü saat 20.30’da oynanacak. Mücadele BeIN Sports’dan naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Volkan Bayarslan olacak.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Ev sahibi Fenerbahçe sakat oyuncu bulunmazken Ozan Tufan ve Mesut Özil kadro dışında bulunuyor. Luiz Gustavo, Filip Novak, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, ve Min-jae Kim ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray’da ise Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli sakat durumda. Kerem Aktürkoğlu’nun durumu ise maç gününde belli olacak

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Kim, Novak, Crespo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar

GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Emre, Gomis

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray fenerbahçe galatasaray maç
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