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Fenerbahçe kripto paradan servet kazandı

Fenerbahçe kripto paradan servet kazandı

Paribu ile anlaşan Fenarbahçe, Token satışından toplamda 436 milyon TL hasılat elde etti. Token'ların 1,5 saat içinde tükendiği belirtildi.

Kanarya, kripto para projesinden ciddi gelir elde etmeye başladı. Fenerbahçe, bugün ön satışa sunulan Token'lardan toplamda 436 milyon TL hasılat elde etti.

"HASILATIMIZ 436 MİLYON TL OLMUŞTUR"
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"9 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen resmi imza töreninin ardından Fenerbahçe Token ön satışı başlamış ve ön satışa sunulan Fenerbahçe Token'lar 1.5 saat içinde tükenmiştir.

Bu satıştan Kulübümüzün toplam hasılatı 436 milyon TL olmuştur.

Kulübümüzün 12 Ağustos 2021 tarihinde KAP'a yaptığı açıklama ile gelirimizin yüzde 75'ini kapsayan miktar kamuoyu ile paylaşılmıştır."

Etiketler fenerbahçe kripto para kap fenerbahçe token
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