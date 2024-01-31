Fenerbahçe, Miguel Crespo ayrılığını açıkladı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya’nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

DHA