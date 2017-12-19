Fenerbahçe oranları alt-üst etti !

Galatasaray’ı üçüncü sıraya düşmesi, Başakşehir’in liderliği ve Fenerbahçe’nin zirve yarışında iddialı konuma gelmesi iddaa’nın şampiyonluk oranlarına da yansıdı.
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin üst üste 5 haftalık galibiyet serisi, Galatasaray’ın kötü gidişi ve liderliği kaybedişinin ardından şampiyonluk oranları adeta tepe taklak oldu. 33 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir’in 1 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe, iddaa’nın şampiyon favorisi oldu. Sarı lacivetlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman’ın 16 Ekim 2017’de yaptığı ‘Suni fark’ çıkışının üzerinden tam 2 ay sonra Fenerbahçe 5.50’den, 2.90’a düşerken, Galatasaray ise 1.60’tan 3.10’a yükseldi.
İŞTE O 2 AYLIK ŞAMPİYONLUK ORANLARI:
FENERBAHÇE
19.10.2017: 5.50
24.10.2017: 5.25
30.10.2017: 5.30
06.11.2017: 7.50
23.11.2017: 7.50
30.11.2017: 6.25
05.12.2017: 5.25
19.12.2017: 2.90
GALATASARAY
19.10.2017: 1.60
24.10.2017: 1.60
30.10.2017: 1.80
06.11.2017: 1.70
23.11.2017: 1.70
30.11.2017: 1.70
05.12.2017: 2.00
19.12.2017: 3.10
BEŞİKTAŞ
19.10.2017: 3.50
24.10.2017: 4.00
30.10.2017: 3.60
06.11.2017: 3.60
23.11.2017: 4.00
30.11.2017: 4.50
05.12.2017: 4.10
19.12.2017: 3.35
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
19.10.2017: 6.50
24.10.2017: 6.25
30.10.2017: 5.25
06.11.2017: 4.50
23.11.2017: 4.00
30.11.2017: 4.00
05.12.2017: 3.50
19.12.2017: 3.75
GÖZTEPE
19.10.2017: 200.00
24.10.2017: 48.00
30.10.2017: 58.00
06.11.2017: 100.00
23.11.2017: 100.00
30.11.2017: 80.00
05.12.2017: 60.00
19.12.2017: 42.00
KAYSERİ
19.10.2017: 500.00
24.10.2017: 60.00
30.10.2017: 36.00
06.11.2017: 34.00
23.11.2017: 30.00
30.11.2017: 32.00
05.12.2017: 30.00
19.12.2017: 42.00
TRABZONSPOR
19.10.2017: 48.00
24.10.2017: 200.00
30.10.2017: 200.00
06.11.2017: 250.00
23.11.2017: 200.00
30.11.2017: 150.00
05.12.2017: 150.00
19.12.2017: 58.00