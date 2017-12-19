Fenerbahçe oranları alt-üst etti !

Galatasaray’ı üçüncü sıraya düşmesi, Başakşehir’in liderliği ve Fenerbahçe’nin zirve yarışında iddialı konuma gelmesi iddaa’nın şampiyonluk oranlarına da yansıdı.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin üst üste 5 haftalık galibiyet serisi, Galatasaray’ın kötü gidişi ve liderliği kaybedişinin ardından şampiyonluk oranları adeta tepe taklak oldu. 33 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir’in 1 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe, iddaa’nın şampiyon favorisi oldu. Sarı lacivetlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman’ın 16 Ekim 2017’de yaptığı ‘Suni fark’ çıkışının üzerinden tam 2 ay sonra Fenerbahçe 5.50’den, 2.90’a düşerken, Galatasaray ise 1.60’tan 3.10’a yükseldi.

İŞTE O 2 AYLIK ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

FENERBAHÇE

19.10.2017: 5.50

24.10.2017: 5.25

30.10.2017: 5.30

06.11.2017: 7.50

23.11.2017: 7.50

30.11.2017: 6.25

05.12.2017: 5.25

19.12.2017: 2.90

GALATASARAY

19.10.2017: 1.60

24.10.2017: 1.60

30.10.2017: 1.80

06.11.2017: 1.70

23.11.2017: 1.70

30.11.2017: 1.70

05.12.2017: 2.00

19.12.2017: 3.10

BEŞİKTAŞ

19.10.2017: 3.50

24.10.2017: 4.00

30.10.2017: 3.60

06.11.2017: 3.60

23.11.2017: 4.00

30.11.2017: 4.50

05.12.2017: 4.10

19.12.2017: 3.35

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

19.10.2017: 6.50

24.10.2017: 6.25

30.10.2017: 5.25

06.11.2017: 4.50

23.11.2017: 4.00

30.11.2017: 4.00

05.12.2017: 3.50

19.12.2017: 3.75

GÖZTEPE

19.10.2017: 200.00

24.10.2017: 48.00

30.10.2017: 58.00

06.11.2017: 100.00

23.11.2017: 100.00

30.11.2017: 80.00

05.12.2017: 60.00

19.12.2017: 42.00

KAYSERİ

19.10.2017: 500.00

24.10.2017: 60.00

30.10.2017: 36.00

06.11.2017: 34.00

23.11.2017: 30.00

30.11.2017: 32.00

05.12.2017: 30.00

19.12.2017: 42.00

TRABZONSPOR

19.10.2017: 48.00

24.10.2017: 200.00

30.10.2017: 200.00

06.11.2017: 250.00

23.11.2017: 200.00

30.11.2017: 150.00

05.12.2017: 150.00

19.12.2017: 58.00