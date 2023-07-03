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  4. Fenerbahçe taraftarı çaresiz... Bir taraftar Ali Koç'un stadyumdaki koltuğunu zemzemle yıkadı

Fenerbahçe taraftarı çaresiz... Bir taraftar Ali Koç'un stadyumdaki koltuğunu zemzemle yıkadı

Fenerbahçe taraftarı çaresiz... Bir taraftar Ali Koç'un stadyumdaki koltuğunu zemzemle yıkadı
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Bir Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'un Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oturduğu koltuğu zemzem suyu ile yıkadı.

Fenerbahçe yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu. Yeni sezon biletleri satışa sunulunca taraftarı da heyecan sardı. Ali Koç, kulüp başkasını olmasından bu yana şampiyonluk kazanamaması nedeniyle taraftarın tepkisini toplamıştı. 

Bugün bir taraftar ise Şükrü Saraçoğlu stadına gelerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oturduğu tribünü zemzem suyu ile yıkadığı görüldü.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe zemzem ali koç
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