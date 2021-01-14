Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

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Türkiye Kupası'nda Alanyaspor, Konyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Antalyaspor, Sivasspor ve Fenerbahçe son 8'e kaldı.
Fenerbahçe'de Mert Hakan, 90. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Karşılaşma 1-0 sona erdi.
Fenerbahçe, 51. dakikada Samatta ile öne geçti.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Gökhan Gönül ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz ve Kemal Ademi kadroda yer almadı.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Lemos, Caner, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic.
İsmail Yüksek kadroda
Fenerbahçe'nin sezon başında Gölcükspor'dan renklerine bağladığı ve Balıkesirspor'a kiraladığı İsmail Yüksek, Kasımpaşa maçında kadroda yer aldı.
Devre arasında takıma geri çağrılan İsmail, bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi.
Yedekler altyapıdan
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına yedeklerde altyapı ağırlıklı bir kadroyla çıktı.
Sarı-lacivertlilerde kulübede altyapıdan 5 isim görev bekledi.
Fenerbahçe'de altyapıdan Gürkan Başkan, Serhat Ahmetoğlu, Eyüp Akcan, Uğur Kaan Yıldız ve Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün yanı sıra genç isim İsmail Yüksek'te yedek soyundu.
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