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Fenerbahçe U19 Takımı, Giresunspor'u farklı yendi

Fenerbahçe U19 Takımı, Giresunspor'u farklı yendi
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Fenerbahçe'nin bu akşam Galatasaray ile yapacağı Turkcell Süper Kupa maçında sahaya çıkartacağını açıkladığı 19 Yaş Altı Takımı, Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadeleyi Başkan Ali Koç ve yöneticiler de takip etti.

Sarı-lacivertli ekip, Elit A Ligi 1. Grup 19. hafta müsabakasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, mücadeleyi yerinde takip etti. 19 Yaş Altı Takımı, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalacak uçakla Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa'ya gidecek.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına 19 Yaş Altı Takımı'yla çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Başkan Koç ile yönetim kurulu üyelerinin de sarı-lacivertli kafileyle Şanlıurfa'ya gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin bu akşam Galatasaray ile yapacağı Turkcell Süper Kupa maçında sahaya çıkartacağını açıkladığı 19 Yaş Altı Takımı, Giresunspor'u 4-1 mağlup etti. Mücadeleyi Başkan Ali Koç ve yöneticiler de takip etti.

DHA

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe süper kupa u19 ali koç
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