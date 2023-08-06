  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe ve Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya geldi

Fenerbahçe ve Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya geldi

Fenerbahçe ve Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya geldi
Güncelleme:

Adı Fenerbahçe ile anılan Tete'nin transferinde Galatasaray'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Zaha'nın ardından Tete transferinde de karşı karşıya geldi. İlk olarak sarı lacivertli takımla ismi anılan Brezilyalı futbolcunun, Galatasaray'la görüştüğü ve sarı kırmızılı takıma transferinin çok yakın olduğu ileri sürüldü.

NTV Spor'un Goal Brezilya'dan Raisa Simplicio'nun haberinden aktardığına göre; Brezilyalı futbolcu, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde ileri bir düzeye geldi. Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan sağ kanat hücumcusunun, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü.

 Haberin detayında Tete'nin temsilcileriyle sarı kırmızılı yönetimin görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

33 MAÇTA 7 GOL, 5 ASİST
Geçen sezonun ilk yarısını Lyon'da, ikinci yarısını ise Leicester City'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı yıldız, forma giydiği 33 maçta 7 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.

Etiketler fenerbahçe galatsaray transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat: Hakkınız yanabilir
Karadeniz'de tansiyon yükseldi: Rusya'dan saldırı duyurusu
AB'den Türkiye'ye vize serbestisi açıklaması: Tarih verildi
Pandemi cezaları iade ediliyor: Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır?
UEFA organizasyonlarında temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor
İYİ Parti'den ''yerel seçim'' mesajı: CHP ile iş biriği yapılacak mı?
Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın
Maaş bağlanmayan EYT'lilere kritik uyarı: 1 lira bile borcunuz varsa...
''34 gündür suyum akmıyor'' diyerek şubeyi basmıştı: Bakın gerçek ne çıktı!