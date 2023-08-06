Fenerbahçe ve Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya geldi

Adı Fenerbahçe ile anılan Tete'nin transferinde Galatasaray'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Zaha'nın ardından Tete transferinde de karşı karşıya geldi. İlk olarak sarı lacivertli takımla ismi anılan Brezilyalı futbolcunun, Galatasaray'la görüştüğü ve sarı kırmızılı takıma transferinin çok yakın olduğu ileri sürüldü.

NTV Spor'un Goal Brezilya'dan Raisa Simplicio'nun haberinden aktardığına göre; Brezilyalı futbolcu, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde ileri bir düzeye geldi. Shakhtar Donetsk ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan sağ kanat hücumcusunun, Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü.

Haberin detayında Tete'nin temsilcileriyle sarı kırmızılı yönetimin görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

33 MAÇTA 7 GOL, 5 ASİST

Geçen sezonun ilk yarısını Lyon'da, ikinci yarısını ise Leicester City'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı yıldız, forma giydiği 33 maçta 7 gol atarken, 5 kez de asist yaptı.