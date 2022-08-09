Fenerbahçe Youtube hesabı ele geçirildi
Fenerbahçe Resmi YouTube hesabı ele geçirildi ve ismi değiştirildi. Fenerbahçe hesabı kısa sürede geri aldı.
Fenerbahçe'nin YouTube hesabı ele geçirildi. Hesabın ismi değiştirildi ve yüklenen videolar silindi. Fenerbahçe'nin bu olay üzerinde çalıştığı ve hesabı kısa süre içinde geri aldığı öğrenildi. YouTube hesabını kimin çaldığı ile ilgili bir bilgi verilmedi.
İŞTE HESABIN ELE GEÇİRİLMİŞ HALİ
HESAP GERİYE ALDINDI
Fenerbahçe bu olaydan kısa süre sonra hesabı geri alarak eski ismine çevirdi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol