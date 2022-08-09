Fenerbahçe Youtube hesabı ele geçirildi

Fenerbahçe Resmi YouTube hesabı ele geçirildi ve ismi değiştirildi. Fenerbahçe hesabı kısa sürede geri aldı.

Fenerbahçe'nin YouTube hesabı ele geçirildi. Hesabın ismi değiştirildi ve yüklenen videolar silindi. Fenerbahçe'nin bu olay üzerinde çalıştığı ve hesabı kısa süre içinde geri aldığı öğrenildi. YouTube hesabını kimin çaldığı ile ilgili bir bilgi verilmedi.

İŞTE HESABIN ELE GEÇİRİLMİŞ HALİ

HESAP GERİYE ALDINDI

Fenerbahçe bu olaydan kısa süre sonra hesabı geri alarak eski ismine çevirdi.