  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'de Altay Bayındır imzayı attı!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır imzayı attı!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır imzayı attı!
Güncelleme:

Fenerbahçe, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe, milli kaleci Altay Bayındır'ın sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığını duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: 

"2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır. A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir. Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz. Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır’a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz"

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe altay bayındır kaleci sözleşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kahramanmaraş'ta bir büyük deprem daha
20 Mart haftası burç yorumları: Yeni Ay fazında başlangıç adımlarınıza dikkat edin
1915 Çanakkale Köprüsü için ödenen geçiş garantisi dudak uçuklattı
İstanbul'da dehşet anları! Aracıyla yayaların arasına daldı, yaralılar var
Bahçeli'nin 18 Mart mesajında tepki çeken ifade
Deprem yardımları bakın nereden çıktı
En yüksek EYT promosyonu veren 5 banka belli oldu
Türkiye'nin milli muharip uçağı hangardan çıktı
Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları nereye koşuyor ?
Mansur Yavaş neden cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı