Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin alacağı ücret belli oldu

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'nin Diego Perotti ile oyuncunun sağlık durumuna özel bir sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

A Spor canlı yayında yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin Roma’dan transfer ettiği Diego Perotti’nin sözleşme detayları ortaya çıktı.

Sarı lacivertlilerin yaptığı sağlık kontrolünde kas sakatlığı sorunu görülen Arjantinli futbolcu ile farklı bir sözleşme yapıldı. İki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre Diego Perotti daha önce Tolga Ciğerci’de olduğu gibi oynadıkça kazanacak. Tecrübeli yıldızın sözleşmesinde garanti ücret bulunmuyor. Maç başı ücret üzerinden 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

DİEGO PEROTTİ KİMDİR?

1988 yılında Arjantin’de dünyaya gelen Diego Perotti, CD Meron altyapısında futbola başladı. Sırasıyla Sevilla, Boca Juniors ve Genoa gibi dünyaca ünlü takımlarda oynayan kanat oyuncusu, 2015 yılından beri Roma formasını terletiyordu. Bu sezon oynadığı futbol ile göz dolduran Perotti, oynadığı 26 maçta 10 gole doğrudan katkı yaptı.