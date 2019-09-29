  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 29 Eylül 2019 16:12

Fenerbahçe'de Isla'nın tedavisine başlandı

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinde ilk yarıda aldığı darbe sonrasında sakatlanan ve devre arasında yerini Deniz Türüç'e bırakan Mauricio Isla'nın tedavisine başlandı.

Fenerbahçe'de Isla'nın tedavisine başlandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Fenerbahçe'de Mauricio Isla seferberliği başladı. Galatasaray derbisinin ilk yarısında aldığı darbe sonrasında ikinci yarıda oyuna devam edemeyen ve yerini Deniz Türüç'e bırakan Şili'li futbolcunun tedavisine başlandı.

31 yaşındaki futbolcu ilk hafta oynanan Gazişehir mücadelesinde 90 dakika forma giymiş ancak sonrasında sakatlanmıştı. Yaşadığı sakatlık sonrasında ligdeki 4 maçta oynayamayan ve Galatasaray derbisiyle sahalara dönen Isla, bu maçta da aldığı darbe sonrasında oyuna devam edemedi. Tedavisine başlanan Isla'nın önümüzdeki hafta oynanacak olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği ise henüz belli değil.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Fenerbahçe , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , Radikalden istifa etti , Spor Toto Süper Lig , isla
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM