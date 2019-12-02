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  4. 02 Aralık 2019 16:52

Fenerbahçe'de Miha Zajc'a İtalya'dan talip çıktı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc'in adı İtalyan ekipleri ile bir kez daha anılıyor.

Fenerbahçe'de Miha Zajc'a İtalya'dan talip çıktı
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc'in bu sezon pek forma şansı bulamamasının ardından adı daha önce oynadığı İtalya Ligi'nde tekrardan anılıyor.

İtalyan medyası daha önce Empoli'de forma giyen 25 yaşındaki on numaranın bu sefer de İtalyan kulüplerinden Genoa'ya transfer olacağını iddia etti. Sarı lacivertlilerin bu transferden 6-7 milyon euro gelir beklediği kaydedildi.

Slovenyalı futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 maçta skora katkı da bulunamadı.

MENAJERİNE KULÜP BUL DENMİŞTİ

Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusunun gözden çıkarıldığını menajerine iletmişti. Sezon başında Rus kulüplerinin ilgilendiği Miha Zajc için tekliflere açık olunduğu mesajı gönderildi. 25 yaşındaki futbolcu, yaz aylarında takımda kalıp rekabete girmek istemişti. Ancak şans bulamayan Zajc da artık ayrılık seçeneğini ciddi anlamda düşünüyor.

Kaynak: Sporx

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